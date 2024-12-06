الزمالك يهزم المصرية للاتصالات في دوري السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 90 - 63، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ8 لبطولة دوري المرتبط.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

22 - 16

41 - 26

63 - 44

90 - 63



وشهدت المباراة حضور نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لدعم وموازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر، أن يواجة الزمالك نظيره المصرية للاتصالات، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، في إياب الدور ذاته لبطولة دوري المرتبط.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

