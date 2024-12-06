الزمالك يهزم المصرية للاتصالات في دوري السلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 90 - 63، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ8 لبطولة دوري المرتبط.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

22 - 16
41 - 26
63 - 44
90 - 63
 

وشهدت المباراة حضور نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لدعم وموازرة الجهاز الفني واللاعبين.

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ومن المقرر، أن يواجة الزمالك نظيره المصرية للاتصالات، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، في إياب الدور ذاته لبطولة دوري المرتبط.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".
 

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