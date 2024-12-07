باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا أمام اوكسير في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان سلبيا مع نظيره فريق اوكسير في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ابي ديشامب ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان واوكسير

وبدأت صافرة بداية مباراة اوكسير وباريس سان جيرمان برتم هادئ نسبيا وسجل فابيان رويز الهدف الأول في الدقيقة 28 وتم الغاؤه للتسلل وحاول الفريقان تسجيل هدف ولكن انتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وحاول باريس تسجيل هدف الفوز حيث ارتطمت كرة فيتينها بالعارضة في الدقيقة 69 وقام المدربان بعدة تغييرات لتحسين مستوى نتيجة المباراة ولكن لم يحدث وانتهت المباراة بينهم بالتعادل السلبي.

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وبهذه النتيجة تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب ليج وان برصيد 34 نقطة بعد تحقيق 10 فوز و4 تعادلات ولم يخسر بينما ظل اوكسير في المركز 8 برصيد 20 نقطة حيث انتصر خلال 6 وتعادل باثنان وهزم بستة.

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