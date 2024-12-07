عاجل.. حقيقة عودة عبدالمنعم وحمدي فتحي إلى الأهلي قبل مونديال الأندية 2025

الفجر الرياضي
حمدي فتحي
حمدي فتحي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، حقيقة عودة محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليو المقبلين.

كولر يرحب بعودة حمدي فتحي

قال عبدالجواد عبر برنامجه "ملعب أون"، إن نادي نيس لا يستعجل في تقييم وضع عبدالمنعم ويراه لاعبًا موهوبًا ويحتاج للوقت لكي يثبت نفسه.

وأشار إلى إن حمدي فتحي لا يمانع فكرة العودة إلى الأهلي، وعلى الجانب الآخر؛ يرحب المدرب السويسري مارسيل كولر بقدوم اللاعب مجددًا للفريق الأحمر خاصةً أنه إضافة قوية لخط الوسط وأيضًا الدفاع وتميزه بالحماس والروح في اللعب.

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ويتبقى دخول الأهلي في مفاوضات رسمية مع الوكرة من أجل استعادة حمدي فتحي بعد الاستقرار على ذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني وأيضًا الصفقات الأجنبية القادمة للفريق وميزانية النادي.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بأفضل العناصر خلال انتقالات يناير أو مطلع يونيو المقبل من أجل المشاركة المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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