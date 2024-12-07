مبابي يقود الهجوم.. تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة جيرونا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة جيرونا ضد ريال مدريد

يلتقي الفريق الملكي مع مضيفه جيرونا، مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024 على ملعب "مونتيليفي" ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا

حراسةالمرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز - أسينسيو - روديجر - ميندي.

خط الوسط: فالفيردي - تشواميني - بيلينجهام.

الهجوم: مبابي - رودريجو - إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وجيرونا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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