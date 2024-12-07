غيابات الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا



يحل فريق الأهلي ضيفا على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.



وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايريتس في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت، مباراة الأهلي وأورلاندو بايريتس في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر علي نظيره فريق استاد ابيدجان باربعة اهداف مقابل هدفين في افتتاحية دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.



وينافس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.



ويفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر العديد من نجوم القلعة الحمراء أمام أورلاندو بايريتس وهم:

مصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمد عبد الله، للإصابة.

كريم نيدفيد ويوسف أيمن ومصطفى أبوالخير وسمير محمد لأسباب فنية.