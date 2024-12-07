مصير أراوخو بعد بدء المفاوضات مع جوناثان تاه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت صحيفة اس الإسبانية، أن إذا تمت صفقة التعاقد مع جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن، يعني تغيير المخطط داخل نادي برشلونة بشأن استمرار رونالد أراوخو لاعب الفريق.

 
وأشارت الصحيفة أن خطأ أراخو ضد باريس سان جيرمان، وإصابته المتكررة، وخطة اللعب الجديدة مع هانز فليك، هذه عوامل غيرت نظرة إدارة برشلونة بشأن استمرار أراخو.

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وقد كشف الإعلامي فابريزيو رومانو، أن النادي الكتالوني قد اتخذ قرارًا بشأن التعاقد مع لاعب بايرن ليفركوزن. خلال الفترة المقبلة.


ويستعد البرسا لخوض مبارياته المقبلة أمام ريال بيتيس، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإسباني.


وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

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