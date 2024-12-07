علي ماهر يعبر عن ثقته في لاعبي المصري قبل مواجهة بلاك بولز في موزمبيق

أعرب علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن سعادته بتواجد فريقه في موزمبيق واستعداده القوي لهذه المواجهة المرتقبة.

علي ماهر يعبر عن ثقته في لاعبي المصري قبل مواجهة بلاك بولز

وشدد علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل مواجهة الفريق مع بلاك بولز الموزمبيقي في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على جاهزية الجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أنهم في أتم الاستعداد لتقديم مباراة كبيرة تليق بالفريق وجماهيره.

وتابع ماهر: "نتمنى أن تكون مباراة كبيرة يسعد بها الجميع ونحقق نتيجة إيجابية تعزز من فرصنا في البطولة."

وأثنى المدير الفني على لاعبيه، مؤكدًا أنهم على قدر المسؤولية وقادرون على مواجهة التحديات.

وأضاف: "المباريات كلها صعبة، لكننا استعددنا بشكل قوي. مثل هذه المباريات القوية توضح شخصية الفريق وتبرز قدراته."

أشاد المدرب بفريق بلاك بولز ووصفه بالفريق الجيد الذي يمتلك مدربًا قديرًا ويلعب كرة قدم متميزة.

واختم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أهمية التركيز والانضباط في الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية تعكس المستوى المميز لفريق المصري في البطولات القارية.