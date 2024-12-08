تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور غدا الإثنين مراسم قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

سحب قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 غدا الإثنين

وتتبقى ستة مقاعد لم يتم حسمها بعد في النهائيات، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في هذا الدور من التصفيات بالتساوي على ست مجموعات لخوض المباريات اعتبارًا من مارس 2025، وبحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة التاسعة عشرة من أهم بطولات القارة الآسيوية.

وسوف تنضم المنتخبات المتأهلة إلى 18 منتخبًا كانوا قد حجزوا بالفعل بطاقات تأهلهم للنهائيات من خلال منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، حيث من المقرر أن تقام بطولة كأس آسيا القادمة في السعودية لأول مرة في تاريخها.

تتألف المنتخبات المتنافسة في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 من المنتخبات الثلاثة صاحبة أعلى تصنيف بين المنتخبات الخاسرة في الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة، وثلاثة منتخبات فائزة من الملحق، و18 منتخبًا حاصلًا على المركزين الثالث والرابع في المجموعات التسع من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية، حسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

وتحلم تسعة من المنتخبات المتنافسة في الدور النهائي من التصفيات بأول تأهل تاريخي لنهائيات كأس آسيا، وهي أفغانستان وبوتان وبروناي دار السلام ولاوس والمالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا وتيمور الشرقية، بينما تتطلع ثمانية منتخبات أخرى إلى العودة للحدث القاري، بعد ظهورها في نسخة 2023 في قطر.

وقد تم تصنيف المنتخبات وتوزيعها على الأوعية الأربعة للقرعة، استنادًا إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم 28 نوفمبر.

في المستوى الأول: سوريا (المركز 95)، تايلاند (97)، طاجيكستان (104)، لبنان (112)، فيتنام (116)، الهند (127).

المستوى الثاني: ماليزيا (132)، تركمانستان (143)، الفلبين (149)، أفغانستان (155)، هونج كونج (156)، اليمن (158)

المستوى الثالث: سنغافورة (161)، المالديف (162)، تايوان (165)، ميانمار (167)، نيبال (175)، بوتان (182).

المستوى الرابع: بروناي دار السلام (184)، بنجلادش (185)، لاوس (186)، تيمور الشرقية (196)، باكستان (198)، سريلانكا (200)

يشار إلى أن مباريات الدور النهائي من التصفيات سقام على مدار ست جولات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، خلال الفترة ما بين 25 مارس 2025 وحتى 31 مارس 2026.