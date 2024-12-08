الأهلي في مجموعة سهلة بمونديال الأندية؟.. لاعب سابق يعلق

انتقد رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، فكرة الحديث عن وجود الأهلي في مجموعة سهلة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

رضا شحاتة: لا يوجد فريق سهل في مونديال الأندية

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لا يوجد في كرة القدم شيء اسمه سهل، هناك تعب وجهد وله مقابل.

وأضاف نجم الأهلي السابق: لو لم يلعب الفريق أمام الفريق السهل بجدية واستهان به سيخرج، وهو ما نشاهده في كأس مصر بخروج الأندية الكبيرة أمام أندية يظنها البعض سهلة.

واختتم شحاتة: البعض يقول على منافسي الأهلي ومجموعته أنها سهلة، وذلك بسبب الأندية الصعبة الأخرى، وهي أسهل مجموعة في المجموعات، لكن لا يوجد فريق سهل في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية، ولذلك فهي مجموعة صعبة والأهلي لن يفعل شيء إذا لم يكن هناك تركيزًا.

