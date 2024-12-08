رضا شحاتة: تريزيجيه وحمدي فتحي سيُشكلان فارقا كبيرا مع الأهلي في مونديال الأندية

قال رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، إن ضم تريزيجيه وحمدي فتحي سيفيد الأهلي، لأنهم يعلمان نظام الأهلي، ويلعبان في مستوى مميز، وسيشكلان فارقًا كبيرًا مع الأهلي.

وأضاف رضا شحاتة، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن الأهلي يريد ضم لاعب لفترات طويلة، ويمكن الاستثمار فيه فيما بعد وإمكانية تكوين قطاع ناشئين مميز، وهذا أهم من ضم صفقة كبرى حتى لو كان سيمولها أحد.

وتابع شحاتة: الأهلي بكيانه لا بد أن يكون من بين قائمته 20 لاعبًا من أبناء النادي، على أن يكون هناك 20 لاعبين آخرين يمكن بيعهم لأندية الدوري.

واختتم نجم النادي الأهلي السابق: غياب استراتيجية لقطاع الناشئين وإخراج اللاعبين من أجل ضمهم للفريق الأول أو الاستثمار فيهم، جعل الأهلي والأندية تلجأ لضم الصفقات الخارجية.

