"الديربي المجنون".. تشيلسي يقلب تأخره أمام توتنهام إلى فوز مثير في لقاء الـ7 أهداف

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره توتنهام هوتسبير برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

وبدأ لاعبو فريق تشيلسي الشوط الأول من المباراة، بسيطرة وضغط كبير، حتى نجحوا في تسجيل هدف أول.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، سجل اللاعب دومينيك سولانكي، نجم فريق توتنهام هوتسبير هدف التقدم في شباك تشيلسي.

ثم أضاف سولانكي لاعب فريق توتنهام، الهدف الثاني في شباك تشيلسي، في الدقيقة 11 بأسيست من بيدرو بورو.

ونجح اللاعب جادون سانشو في تسجيل هدف تقليص الفارق، في شباك توتنهام هوتسبير، في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بتمريرة من زميله كوركويلا.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير، بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب كول بالمر نجم فريق تشيلسي، من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 61

وفي الدقيقة 73 من الشوط الثاني، نجح اللاعب إنزو فيرنانديز نجم خط وسط فريق تشيلسي في الهدف الثالث

وسجل كول بالمر الهدف الثاني له والرابع لصالح فريق تشيلسي عند الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وتمكن هيونج مين سون مهاجم فريق توتنهام من تسجيل الهدف الثالث في شباك تشيلسي، في الدقيقة 90+6 من الوقت بدل الضائع.