الخطيب يرفض عودة تريزيجيه وحمدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض مقترحا من لجنة التخطيط بإستعارة الثنائي محمود تريزيجيه وحمدي فتحي خلال الفترة المقبلة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الخطيب يرفض عودة تريزيجيه وحمدي


وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الخطيب يرفض تماما فكرة الإعارات وأكد إنه سيتم تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة والصيفية التي تليها.

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واتم شبانة بأن الثنائي تريزيجيه وحمدي ضمن خطط الأهلي للتعاقد معهم بشكل نهائي خلال الصيف.
 

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