الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس الرابطة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

  

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اليوم، الاثنين، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء، على استاد برج العرب، في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخصص الجهاز الفني للفريق، بقيادة كابتن حمد إبراهيم، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم، حيث تولى الجهاز المعاون له، الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا استعدادا لمواجهة الأربعاء.

txt

خماسية نظيفة تقود بنى سويف لصدارة القسم الثالث

txt

رئيس نادي المنصورة يعلن إيقاف اللاعب عقب واقعة الاعتداء

كما خصص الجهاز الفني، فقرة فنية لتنفيذ مجموعة من الجمل، التي يرغب الجهاز الفني فب تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

وشهد المران حضور، كابتن علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي، وكابتن عماد سليمان، المشرف العام على الفريق، بالإضافة إلى الأستاذ مصطفى شلة، أمين صندوق النادي.

استاد برج العرب الإسماعيلي الإسماعيلي اليوم الأندية المحترفة بطولة كأس رابطة الأندية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أحمد سمير: رئيس النصر أخطأ في حق الجهاز الفني للأولمبي وتقدم لنا باعتذار

رئيس نادي المنصورة يعلن إيقاف اللاعب عقب واقعة الاعتداء

عاجل - الدولار يشتعل أمام الليرة السورية: انهيار تاريخي بعد رحيل الأسد

منتخب القوس والسهم يحصد 5 ميداليات في بطولة العراق الدولية

خماسية نظيفة تقود بنى سويف لصدارة القسم الثالث

الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس الرابطة

سعر الدولار مقابل الليرة السورية يقفز بشكل حاد في السوق السوداء

مشهد مؤسف في مباراة المنصورة والمقاولون العرب بعد انهيار اللاعب أحمد شاهين