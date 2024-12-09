بيراميدز يخفف الأحمال في تونس استعدادًا لمواجهة الترجي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اكتفى لاعبو فريق نادي بيراميدز بأداء تدريبات خاصة في الجيم وحمام السباحة والساونا في مقر فندق إقامة البعثة في العاصمة التونسية، قبل مواجهة الترجي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بأداء تدريبات في الجيم وعدم خوض تدريبات بالكرة من أجل إزالة حالة الإرهاق عن اللاعبين بعد خوض لقاء دجوليبا المالي في باماكو بالجولة الثانية، ورحلة سفر مدتها ٤ ساعات حتى الوصول إلى تونس لبدء التحضيرات للقاء الترجي التونسي.

 

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وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بعد الشفاء من نزلة البرد وانضمامها للبعثة في تونس، وكذلك صديق إيجولا لتجهيزه لمباريات الفترة المقبلة مع الفريق.

ومن المقرر أن يؤدي بيراميدز أول تدريباته الجماعية مساء الثلاثاء بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

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