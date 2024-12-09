لاعب المنصورة: أعتذر عن ما حدث مني تجاه علاء نوح فقط وقررت أعتزال كرة القدم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال أحمد شاهين لاعب نادي المنصورة، إنه لا يعلم كيف حدث منه ما حدث ولكنه قرر اعتزال كرة القدم وعدم الأستمرار في الملاعب.

وتابع أحمد شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" في البداية لقد شعرت أن ما حدث كان أسوء ما مررت به في حياتي، ولم اقصد ما حدث وكنت أشعر بضغط نفسي كبير".

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وأضاف:" أعتذر للكابتن علاء لما حدث مني في الموقف وهو مثل والدي ولكن أعتذر له فقط فيما حدث مني ولكن لا أعتذر له في اشياء أخرى".

وأكمل:" من قبل المباراة كنت أشعر أنني لا أريد لعب كرة القدم مرة أخرى وأنا قررت ذلك عقب المباراة وكتبت ذلك عبر حسابي على موقع التواصل الإجتماعي فيسوبك".

وتابع:" لا أعلم ماذا حدث ولماذا يتم تغيري بعد دخولي المباراة بدقائق ولم يحدث طرد لاعب أو إصابة لاعب ليتم تغييري بهذا الشكل، لم ألمس الكرة حتى ودخلت الملعب والنتيجة 2/0 والهدف الثالث جاء عقب دخولي الملعب مباشرًة".

اعتزال كرة القدم الإعلامي خالد الغندور ستاد المحور
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لاعب المنصورة: أعتذر عن ما حدث مني تجاه علاء نوح فقط وقررت أعتزال كرة القدم