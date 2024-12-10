موعد مباراة ميلان وسيرافينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم لخوض مبارياته القادمة أمام سيرفينا زفيزدا الصربي اليوم الاربعاء الموافق 11 من الشهر الجاري.


وتُلعب المباراة ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر دوري أبطال أوروبا وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.


ويتواجد ميلان في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، بينما يحل سيرفينا زفيزدا في المركز 31 بثلاث نقاط.


وتُقام المباراة علي أرضية ملعب خيسوس مانزانو، وتُذاع عبر قنوات بي ان سبورتس.
 

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