تحدث إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، عن اتحاد الكرة وحقيقة كونه الأضعف مقارنة بالأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية.

إيهاب الكومي: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة جماهيريا وإعلاميا

وقال إيهاب الكومي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة جملة نسمعها كثيرا، لكن الاتحاد هو من يدير الكرة، والدوري من يديره فنيا رابطة الأندية.

وأضاف إيهاب الكومي: اتحاد الكرة الأضعف جماهيريا وإعلاميا لكنه ليس الأضعف في القرارات، ولا أنكر أنه في بعض الأمور تكون هناك موائمات وكنا نراها مثلا في تأجيل بعض المباريات.

واختتم إيهاب الكومي: تأجيل المباريات كان يطلبه البعض وكان يرفضه البعض، وكانت هناك موائمات ولكنه كان يحدث بداعي تمثيل البلاد لكن اتحاد الكرة هو الأب الشرعي للكرة دائمًا وسيظل كذلك.