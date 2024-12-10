إيهاب الكومي: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة جماهيريا وإعلاميا

الفجر الرياضي
إيهاب الكومي
إيهاب الكومي

تحدث إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، عن اتحاد الكرة وحقيقة كونه الأضعف مقارنة بالأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية.

إيهاب الكومي: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة جماهيريا وإعلاميا

وقال إيهاب الكومي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة جملة نسمعها كثيرا، لكن الاتحاد هو من يدير الكرة، والدوري من يديره فنيا رابطة الأندية.

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وأضاف إيهاب الكومي: اتحاد الكرة الأضعف جماهيريا وإعلاميا لكنه ليس الأضعف في القرارات، ولا أنكر أنه في بعض الأمور تكون هناك موائمات وكنا نراها مثلا في تأجيل بعض المباريات.

واختتم إيهاب الكومي: تأجيل المباريات كان يطلبه البعض وكان يرفضه البعض، وكانت هناك موائمات ولكنه كان يحدث بداعي تمثيل البلاد لكن اتحاد الكرة هو الأب الشرعي للكرة دائمًا وسيظل كذلك.

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