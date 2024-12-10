محمد عبد المنعم: أتمنى وضع رياضة القدرة والتحمل في مسارها الصحيح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


قال الفارس محمد عبد المنعم عضو الاتحاد الدولي في رياضة الفروسية وخبير رياضة القدرة والتحمل، بأن لديه الدراية بتأهيل الفروسية المصرية من أجل مشاركتها في المحافل الدولية والعالمية مؤكدا بأن يتمنى وضع القدرة والتحمل في مسارها الصحيح خلال المرحلة القادمة.

وأشار عبد المنعم إلى أنه يمتلك الحلول الفنية غير العادية في تأهيل الفروسية المصرية، التى غابت عن منصات التتويج خلال السنوات الماضية.

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وأكد بأن منظومة القدرة والتحمل يجب إنشاؤها بالطرق الصحيحة، من أجل صناعة المستقبل للفروسية المصرية.

وقال الفارس محمد عبد المنعم بأنه عضوا بجمعية القدرة والتحمل في البرتغال، وشارك في سباقات عديدة منها محلية ودولية في دول فرنسا والبرتغال وجنوب إفريقيا وأستراليا.

وأضاف بأنه كان أحد الفنيين الذين شاركوا في في تقييم الخيول بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٦ بالأسرة الحاكمة مع الشيخ محمد بن راشد.

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