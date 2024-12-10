خضع إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا لعملية جراحية لتركيب جهاز إزالة رجفان القلب، بعد إنهياره خلال مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، مما يعني أن مسيرته في إيطاليا قد تكون انتهت.

بوفي لاعب فيورنتينا يخضع لجراحة لتركيب جهاز إزالة رجفان القلب

وذكرت صحيفتا "لا جازيتا ديللو سبورت" و"كوريري ديللو سبورت" اليوم الثلاثاء أن بوفي خضع لعملية جراحية في مستشفى بفلورنسا، وأنها جرت بشكل ناجح.

ومكث اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أكثر من أسبوع في المستشفى.

وسقط بوفي على أرض الملعب خلال مباراة فريقه مع إنتر ميلان يوم الأحد قبل الماضي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، لتتوقف المباراة في منتصف الشوط الأول، وتجمع لاعبو فيورنتينا وإنتر ميلان حوله قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، واستغرق الحكم بعض الوقت في الحديث لكلا الفريقين قبل أن يتم إلغاء المباراة.

وتم نقل بوفي إلى مستشفى فلورنسا مع وضعه بوحدة العناية الفائقة، وجرى تشخيص حالته بأنها سكتة قلبية، يشتبه أن السبب بها هو التهاب عضلة القلب.

وبحسب التقارير الصحفية قد يغادر بوفي المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم خلال الأشهر المقبلة تحديد إمكانية الاستغناء عن جهاز إزالة رجفان القلب.

وقد تصبح مسيرة بوفي الاحترافية مهددة نظرا لأن مثل تلك الأجهزة غير مسموح بها في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وعانى الدنماركي كريستيان إريكسن من حالة صحية مشابهة قبل ثلاثة أعوام أثناء اللعب مع منتخب بلاده، حينما كان يلعب في صفوف إنتر ميلان، ليضطر للرحيل عن الدوري الإيطالي والانتقال إلى إنجلترا حيث يتم السماح باستخدام مثل تلك الأجهزة.