مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
أهم مباريات اليوم
أهم مباريات اليوم

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن مواعيد مباريات الأندية الأوروبية في البطولات الأوروبية تحديدا مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بالإضافة إلى كأس الرابطة المصرية في الموسم الحالي.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس القارات للأندية بينما تنقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية.

ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات

 أهم مباريات دوري أبطال أوروبا

- أتلتيكو مدريد وسلوفان براتيسلافا الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- يوفنتوس ومانشستر سيتي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- بوروسيا دورتموند وبرشلونة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- آرسنال وموناكو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- ميلان وسرفينا زفيزدا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

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باير ليفركوزن يقتنص فوزًا مثيرًا أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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تشكيل مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

الدوري الأوروبي

- فنربخشة وأتلتيك بلباو الساعة 5 ونصف مساء بتوقيت مصر

 كأس القارات للأندية

- بوتافوجو وباتشوكا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

مباريات كأس الرابطة المصرية

- سموحة والجونة الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- حرس الحدود والإسماعيلي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- مودرن سبورت وبتروجيت الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

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