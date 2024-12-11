كشف الإعلامي كريم رمزي عن السبب الحقيقي وراء رغبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

السبب الحقيقي وراء رغبة جوزيه جوميز في الرحيل عن تدريب الزمالك

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوزيه جوميز يحصل مع نادي الزمالك على راتب قدره 65 ألف دولار شهريا".

وأضاف:" كان من المفترض أن يكون هناك جلسة بين جوزيه جو

ميز وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، من أجل حسم ملف تجديد عقد المدرب لمدة موسم مقابل 100 ألف دولار".

وأتم كريم رمزي:" العرض المقدم من نادي الفتح السعودي أكبر بكثير من الذي يحصل عليه جوزيه جوميز مع نادي الزمالك، حيث عرض النادي عليه مبلغ 250 ألف دولار بعقد لمدة موسم ونصف ".