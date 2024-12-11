السبب الحقيقي وراء رغبة جوزيه جوميز في الرحيل عن تدريب الزمالك

الفجر الرياضي
جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

كشف الإعلامي كريم رمزي عن السبب الحقيقي وراء رغبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

السبب الحقيقي وراء رغبة جوزيه جوميز في الرحيل عن تدريب الزمالك 

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوزيه جوميز يحصل مع نادي الزمالك على راتب قدره 65 ألف دولار شهريا".

وأضاف:" كان من المفترض أن يكون هناك جلسة بين جوزيه جو

عمومية الزمالك: انتهاء التسجيل وجدول أعمال حافل بقرارات هامة

عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك

ميز وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، من أجل حسم ملف تجديد عقد المدرب لمدة موسم مقابل 100 ألف دولار".

وأتم كريم رمزي:" العرض المقدم من نادي الفتح السعودي أكبر بكثير من الذي يحصل عليه جوزيه جوميز مع نادي الزمالك، حيث عرض النادي عليه مبلغ 250 ألف دولار بعقد لمدة موسم ونصف ".

مواد متعلقة

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

الزمالك يلغي ودية دياموند ويستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

تفاصيل عرض الفتح السعودي تمهيدا للتعاقد مع جوزيه جوميز

عاجل.. رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك في هذا التوقيت

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

السبب الحقيقي وراء رغبة جوزيه جوميز في الرحيل عن تدريب الزمالك

وزير الإسكان يُوجه بتقديم مختلف التيسيرات في استقبال طلبات المواطنين للحجز بأكبر طرح للأراضي بـ20 مدينة جديدة