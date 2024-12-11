إقالة مدرب أتلتيكو باراناينسي عقب هبوطه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي إقالة مدربه الأرجنتيني لويس أوسكار "لوتشو" غونزاليس، بعد يومين من هبوط نادي مدينة كوريتيبا إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

إقالة مدرب أتلتيكو باراناينسي عقب هبوطه

ويرحل مع لوتشو غونزاليس أيضًا المدرب السابق باولو أوتوري، الذي شغل منصب المدير الرياضي.
وكان أتلتيكو باراناينسي بدأ الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي خارج منطقة الهبوط، التي تتضمن الفرق الأربعة الأخيرة من أصل 20 فريقًا تنافس في البطولة.
لكن بخسارة فريق كوريتيبا 1-0 أمام أتلتيكو مينيرو، الذي كان مهددًا أيضًا بالهبوط، تراجع أتليتيكو باراناينسي إلى المركز السابع عشر وهبط للفئة الثانية.
وتولى لوتشو غونزاليس، لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 43 عامًا، تدريب الفريق في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلفًا للأورغواياني مارتن فاريني. وقد أنهى مسيرته كلاعب خط وسط في أتلتيكو باراناينسي، حيث لعب من سبتمبر (أيلول) 2016 وحتى مايو (آيار) 2021.
وخلال مسيرته كلاعب، شارك في تحقيق خمسة ألقاب: كوبا سودأمريكانا عامي 2018 و2021، وكأس الدوري الياباني- سودأمريكانا عام 2019، وكأس البرازيل عام 2019، وبطولة باراناينسي عام 2020.

مواد متعلقة

فيفا: كأس العالم 2026 ينعش اقتصاد كندا بـ 3.8 مليار دولار

تفاصيل مفاوضات كايزر تشيفز مع الأهلي لضم نجمه

الأكثر قراءة

عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: شبورة مائية وتحذيرات للسائقين

جيرونا يتمسك بأمل التأهل رغم الهزيمة أمام ليفربول

عاجل.. "المقاولون العرب" توقع بروتوكول اتفاق لدراسة الطريق الاستراتيجي "تشاد-ليبيا-مصر''

مارسيل كولر يحسم موقف ديانج وعبد القادر من العودة إلى الأهلي