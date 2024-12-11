أبدى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان رضاه التام عن أداء الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على سالزبورج النمساوي بثلاثية دون رد، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

إنريكي: الاختبارات الصعبة مفيدة لمستقبل باريس

صرح إنريكي عبر قناة كانال بلس: "حققنا فوزا مستحقا، لأن الفريق كان جيدا للغاية منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف المدرب الإسباني: "أكثر ما أعجبني في أداء فريقي هو الالتزام الدفاعي الذي كان جيدا للغاية، فالمنافس كانت فرصه قليلة للغاية".

وأشار أيضا إلى أنه كان بإمكانهم "تسجيل المزيد من الأهداف، لكن النتيجة جيدة جدا لأنها تحسن معدل تهديفنا".

وأتم لويس إنريكي تصريحاته: "بالطبع، أعتقد أن هذا الفريق يجب أن يتحسن في جميع المجالات، ليقدم المزيد، فالمباريات الصعبة ستساعدنا في المستقبل، وهذه المباراة مختلفة عن مباراتي أيندهوفن وأتلتيكو مدريد".

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط وتتبقى له مباراتان أمام مانشستر سيتي في حديقة الأمراء ثم شتوتجارت في ألمانيا.