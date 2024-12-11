كشف الناقد الرياضي محمد عراقي عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الجديدة التي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل كأس العالم للأندية.

بالأسماء.. الصفقات القريبة من الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل

وقال عراقي ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لم يحدد بعد الاسماء التي قد يتم التعاقد معها ولم يرفضوا أيضا ترشيح حكيم زياش والأمر يترك لكولر وستكون هناك جلسة هامة تجمعه مع الإدارة ومحمد رمضان لمناقشة الصفقات التي يرغب بها وتريزيجيه حابب يلعب البطولة والأمر يبقي لدى طرابزون سبور التركي وغير صحيح تماما جلب لاعب يلعب البطولة فقط وأقل مدة على سبيل الإعارة 6 أشهر أو شراء نهائي ولن يطبق مثل نظام كرة اليد".

وأضاف: "يوسف أيمن خرج من حسابات كولر ووجوده بالقائمة بكأس التحدي لعدم توافر عدد كبير من المدافعين وأكرم توفيق يمتلك عرض للتجديد ولم يوافق أو يرفض حتى الآن وخاصة لرغبة بيراميدز به إذا رحل بشكل مجاني ولم يجدد مقابل راتب مليون دولار وأولوية أكرم هى الأهلي وكولر لم يمانع عودة محمد شريف ولكن يشترط جلب مهاجم إفريقي بجانبه ويتم التركيز على صفقة لاعب برازيلي وأكثر من لاعب وسيتم الحسم بالجلسة المرتقبة بعد نهاية مشاركة الأهلي بكأس التحدي".

واختتم: "بالنسبة لرونالدو الأمر لم يطرح ومرتبه صعب على الأهلي وأيضا كما نفينا فكرة مجئ لاعب يلعب البطولة ثم يعود لفريقه فهذا يلغي كل هذه الشائعات ويوجد خلاف كبير بين كولر والإدارة على عودة ديانج وكذلك معلول الذي يرفض كولر قيده ولكن محمود الخطيب مصر على ذلك وهو لا يريد رحيله عن النادي الأهلي".