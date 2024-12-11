معلق مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره بروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل الفريق الألماني، مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند، والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.

معلق مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تعيين المعلق الشهير علي سعيد الكعبي، للتعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا.

