ماريسكا يشيد بقدرات بالمر مع تشيلسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي عن ثقته في قدرة نجم الفريق الإنجليزي كول بالمر على أن يكون لاعبًا من الطراز العالمي.
وعن بالمر، قال ماريسكا في تصريحات صحفية: "أنا متأكد من أن بالمر قادر على أن يكون لاعبًا من الطراز العالمي".
واختتم ماريسكا تصريحاته قائلا: "إنه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط ويمكنه أن يفعل الكثير من الأشياء بشكلٍ أفضل. جميع المنافسين يدافعون أمامه رجل برجل وما زال يتفوق عليهم".
ويواصل كول بالمر البالغ من العمر 21 عامًا الظهور بمستوى مميز مع ناديه تشيلسي منذ انتقاله إلى النادي اللندني في صيف عام 2023.
ونجح كول بالمر حتى الآن في تسجيل 11 هدف وصنع 6 أهداف آخرين خلال 17 مباراة جميعهم كانوا في بطولة الدوري الإنجليزي.
 

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