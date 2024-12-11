الزمالك مواليد 2005 ينتصر على المقاولون العرب في بطولة الجمهورية

الفجر الرياضي
فريق الزمالك مواليد
فريق الزمالك مواليد 2005

فاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الجمهورية.

الزمالك مواليد 2005 ينتصر على المقاولون العرب

سجل ثلاثية الزمالك كل من، السيد أسامة "هدفين"، أحمد خالد السمبوك "هدفًا".

سيطر لاعبو الزمالك على معظم أوقات المباراة، وأتيحت فرص عديدة للاعبين، استطاعوا خلالها تسجيل ثلاثة أهداف، بواقع هدفين في الشوط الأول عن طريق السيد أسامة، وهدفًا في الشوط الثاني لأحمد خالد السمبوك.

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وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع.

ويقود فريق 2005 كل من: "أسامة عبدالله مدربًا، عبد العال فراج مساعدًا للمدرب، شريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إداريًا، ياسين غنيم إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، مصطفى عادل "ماريو" معدًا بدنيًا، رفعت حمدي مسئولًا للمهمات".

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