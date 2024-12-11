تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

أعلن سيميوني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره براتيسلافا السلوفاكي بعد قليل بستاد ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام براتيسلافا

حراسة المرمى: اوبلاك

خط الدفاع: لورينتي، خيمنيز، لينجليت، جالان.

خط الوسط: سيميوني، باريوس، دي بول.

خط الهجوم: لينو، جريزمان، الفاريز.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبراتيسلافا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

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- معدل الترميز 27500.

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تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

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