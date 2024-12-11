لا مساس به.. ريال مدريد يتمسك بنجمه رغم المغريات

يرفض نادي ريال مدريد، بشكل تام فكرة التفريط في خدمات أحد نجومه وذلك بعد اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه خلال الفترة الشتوية المقبلة، في يناير 2025.

ريال مدريد يتمسك باستمرار أردا جولر

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن ريال مدريد يتمسك باستمرار اللاعب التركي أردا جولر.

وذكر رومانو، إن أردا جولر يعتبر لاعبًا لا يمكن المساس به في ريال مدريد، وهو سعيد مع الملكي ولا يريد الرحيل.

وأشار المصدر ذاته إلى إن ريال مدريد يعتبر جولر جزءًا أساسيًا من مشروعه الرياضي مع المدرب كارلو أنشيلوتي، حتى في حال وصول مدرب آخر مثل تشابي ألونسو الذي يعد الخيار الأول.