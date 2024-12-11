ملخص أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وبراتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا كبيرا أمام نظيره براتيسلافا السلوفاكي بثلاثة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال أوروبا.

ملخص أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وبراتيسلافا

وسجل جوليان الفاريز الهدف الأول لاتلتيكو في الدقيقة 16 صنع لينو.

وعاد جريزمان بالهدف الثاني في الدقيقة 42 صنعه له لورينتي.

وسجل ستريليتس أول أهداف براتيسلافا في الدقيقة 51 من ضربة جزاء.

وأحرز جريزمان هدف الفوز في الدقيقة 57 وانتهت المباراة 3/1.