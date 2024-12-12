مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
مباريات اليوم
مباريات اليوم

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، أبرز مباريات اليوم الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، ويعد أبرزهم مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن.

مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي

روما ضد سبورتينج براجا - 7.45 مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 2.

سانت جيلواز ضد نيس، في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 4.

مالمو ضد جالاتا سراي، في تمام الساعة 7.45 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 3.

فيكتوريا بلزن ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة 7.45 مساء؛ عبر قناة beIN Sports HD 1.

جلاسكو رينجرز ضد توتنهام؛ في تمام الساعة 10 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 1.

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كواليس جلسة كولر مع لاعبي الأهلي عقب مباراة باتشوكا وبوتافوجو

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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أستانا في الدوري الأوروبي

بورتو ضد ميتيلاند، في تمام الساعة 10 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 6.

أياكس ضد لاتسيو، في تمام الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports HD 2.

ليون ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة 10 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3

أبرز مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

أستانا ضد تشيلسي، في تمام الساعة 5.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 1.

فيورنتينا ضد لاسك لينز، في تمام الساعة 7.45 مساء؛ عبر قناة beIN Sports HD 8

أبرز مباريات كأس الرابطة المصرية

فاركو ضد طلائع الجيش؛ في تمام الساعة 5 مساء عبر قناة on time Sports 1.

غزل المحلة ضد زد اف سي، في تمام الساعة 8 مساء عبر قناة ON Time sports 2HD.

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