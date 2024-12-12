موعد مباراة توتنهام وجلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره جلاسكو رينجرز الاسكتلندي اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد ايبروكس ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الأوروبي.

موعد مباراة توتنهام وجلاسكو رينجرز

وتنطلق صافرة بداية مباراة توتنهام وجلاسكو رينجرز مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وجلاسكو رينجرز

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

