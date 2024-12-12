فوز المنصورة والداخلية وأسوان وبترول أسيوط وتعادل أبو قير بدوري المحترفين

تعادل فريق راية بقيادة تشرف توفيق مع فريق المقاولون العرب متصدر دوري المحترفين بقيادة محمد مكي بهدف لمثله ضمن منافسات الجوله الثانية عشر.

شهد اللقاء تقدم راية بهدف أحمد ميسي في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وخطف عبده سمانه هدف المقاولون العرب في الشوط الثاني.

وفاز فريق الداخلية بقيادة أنير عزمي مجاهد على فريق السكة الحديد بقيادة أيمن المزين بهدف دون رد سجله كيفن أكينمولا في الشوط الثاني.



- فوز فريق المنصورة بقياده علاء نوح على فريق منتخب السويس بقيادة علاء منير بهدفين مقابل هدف حيث تقدم المنصورة بهدف في الشوط الأول سجله جلال الشرقاوي.

وأضاف مصطفي جميل الهدف الثاني في الشوط الثاني.

- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة الكناني على فريق القناة بقيادة أحمد العجوز بثلاثية مقابل هدفين.



حيث تقدم القناة بهدف حسين رجب في الدقيقة 3 وتعادل مؤمن ابراهيم من ركلة جزاء لكهرباء الإسماعيلية فى الدقيقة 8.

وأضاف محمد شيكا الهدف الثاني للكهرباء في الدقيقة 18 وتعادل للقناة محمود حرشة من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

وخطف محمود دعبسة الهدف الثالث لكهرباء الإسماعيلية بالشوط الثاني.

وتعادل فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه مع فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق سلبيًا.



- فوز فريق المصرية للاتصالات بقيادة عمرو انور على فريق لافيينا بقيادة حسين شكري بهدفين مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الإتصالات بهدف أحمد عيد.

وتعادل مايكل للافيينا بالشوط الثاني.

وتمكن الاتصالات من تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.





وفاز فريق بترول أسيوط بقيادة سعيد صبحي على فريق طنطا بقيادة خالد عيد بهدفين نظيفين سجلهما أحمد يونس وأحمد خالد.

-فوز فريق أسوان بقيادة هيثم الفيل علي فريق ديروط بهدف دون رد سجله ابراهيم بهنسي.

وتعادل فريق بروكسي بقيادة أحمد فاروق مع فريق الترسانة بقيادة أحمد كشري سلبيًا.



الترتيب

1- المقاولون العرب 27نقطة

2- المصرية للاتصالات 25 نقطة

3- ابو قير للاسمده 21 نقطة

4- وادي دجلة 21 نقطة

5- بترول أسيوط 20 نقطة

6- بروكسي 20 نقطة

7- الترسانة 20 نقطة

8- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة

9- القناة 17 نقطة

10- اسوان 17 نقطة

11- الداخلية 14 نقطة

12- منتخب السويس14 نقطة

13- راية13 نقطة

14- طنطا 12 نقطة

15- بلدية المحلة 11 نقطة

15-لافيينا 11 نقطة

17- السكة الحديد 10 نقاط

18- سبورتنج 10 نقاط

19- ديروط 8 نقاط

20- المنصورة 6 نقاط