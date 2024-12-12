تشكيل زد الرسمي ضد غزل المحلة في كأس الرابطة للمحترفين

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ومنافسه فريق غزل المحلة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

تشكيل زد الرسمي ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، عبد الرحمن البانوبي، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: شادي حسين، عبد الرحمن عماد.

ويقع غزل المحلة ومنافسه زد في المجموعة الثانية التي يتواجد بها 5 فرق وهم، المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.