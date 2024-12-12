رسائل مؤثرة من لاعبي الزمالك عقب رحيل جوميز

رحل البرتغالي جوزيه جوميز عن صفوف تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس.

رسائل لاعبي الزمالك لـ جوميز بعد رحيله

انتقل جوميز إلي نادي الفتح بالدوري السعودي الممتاز وأعلن اليوم عن إتمام الصفقة.

وودع لاعبي الفارس الأبيض، جوميز ببالغ الحزن، في المران الأخير.

ونشر بعض اللاعبين صور على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعهم بجوميز المدير الفني السابق للقلعة البيضاء

وجاء على رأسهم ناصر منسي وهو اكتشاف وكلمة سر جوميز وكتب:بجد مش عارف أبدًا منين ولا أقول إيه في لحظة زي دي،، وجودك معانا كان أكثر من مجرد مدير فني كنت لينا أخ كبير وقائد ملهم.. اتعلمنا منك حاجات كتير جدا".

أضاف:"هنفضل فاكرينك بكل خير، أنا عن نفسي هفضل دايما ممتن ليك على دعمك وثقتك فيا

وجاءت رسالة نبيل عماد دونجا كالاتي:"شكرا لك على كل شيء أيها المدرب كان التزاماتك وتوجيهاتك ملهمه ولقد تعلمت منك الكثير سوف نفتقدك ونتمنى لك حظا سعيدا فى رحلتك القادمه

رسالة مؤثرة من ناصر ماهر لجوميز:" أنت فعلًا تستاهل كلمة مدرب كبير، حقيقي بتعلم كل يوم حاجة شخصية عظيمة، إنسان رائع، نظام، التزام، فكر، واحترام

يستعد لاعبي الفريق الأبيض للمباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

تقام المباراة يوم الأحد لمقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية