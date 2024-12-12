أشاد البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام، بالتأثير الكبير للهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، وذلك قبل ذهاب فريقه إلى ملعب "أنفيلد" بعد غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مدرب فولهام يشيد بتأثير أرني سلوت على ليفربول

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن سلوت الذي خلف الألماني يورجن كلوب في تدريب ليفربول هذا الصيف، قاد الفريق إلى صدارة ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط وذلك بعد 14 مباراة مع وجود مباراة مؤجلة له.

قال سيلفا: "تأثير أرني سلوت كان رائعا ووصل بالفريق إلى القمة".

أضاف: "لقد كانت التوقعات عالية وكانت كل العيون تراقبه وكيف سيندمج سريعا بعد رحيل شخصية مهمة في الفريق (كلوب)".

تابع سيلفا: "لقد أظهر إمكانيات عالية وتأثيرا كبيرا حتى الآن، يمكنك أن تشعر بأن جميع اللاعبين يؤدون بنفس الكفاءة".

أوضح: "حينما تلعب بشكل جيد للغاية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، فهذا أمر رائع بالنسبة للجميع، وأرني سلوت كان رائعا".

جاءت هزيمة ليفربول الوحيدة هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي على يد نوتنجهام فورست في سبتمبر الماضي.

أوضح: "أنهم الفريق الأكثر اتساقا في بطولة الدوري وهم أقوياء في أي وقت من المباراة".