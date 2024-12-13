ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

يتصدر اتالانتا ترتيب الكالتشيو وينافسه نابولي وإنترميلان ويقدم لكم ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الحالي والتي ستجمع بين امبولي وتورينو.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- اتالانتا 34 نقطة

2- نابولي 32 نقطة

3- إنترميلان 31 نقطة

4- فيورنتينا 31 نقطة

5- لاتسيو 31 نقطة

6- يوفنتوس 27 نقطة

7- ميلان 22 نقطة

8- بولونيا 22 نقطة

9- اودينيزي 20 نقطة

10- امبولي 19 نقطة

11- روما 16 نقطة

12- تورينو 16 نقطة

13- بارما 15 نقطة

14- جنوى 15 نقطة

15- كالياري 14 نقطة

16- ليتشي 13 نقطة

17- كومو 12 نقطة

18- هيلاس فيرونا 12 نقطة

19- مونزا 10 نقاط

20- فينيسا 9 نقاط

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6