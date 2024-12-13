مواجهات قوية لأندية طوخ والقومي وبهتيم بالقسم الثالث

تنطلق السبت، مباريات الأسبوع العاشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

حيث يستضيف المطرية صاحب الثاني عشر فريق بهتيم صاحب المركز الحادي عشر، وكلا الطرفين متساويان في عدد النقاط برصيد 8 نقاط.

و في كلاسيكو القليوبية يستضيف طوخ صاحب المركز التاسع برصيد 9 نقاط فريق القناطر الخيرية صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

بينما يخرج ليفيلز صاحب المركز الخامس برصيد 11 نقطة لملاقاة فريق القومي صاحب المركز الأخير دون نقاط.

ويستضيف سبورتنج كاسل صاحب المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط فريق الطيران صاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

و يخرج اسكو صاحب المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط لملاقاة فريق قها صاحب المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

بينما تأجل ثلاث لقاءات بسبب كأس مصر، وهم:

المرج - هليوبوليس

راع - النصر للتصدير

مدينة نصر - قليوب

بينما يحصل فريق بطا على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- قليوب 16 نقطة

2- القناطر الخيرية 14 نقطة

3- رع 12 نقطة

4- مدينة نصر 12 نقطة

5- ليفيلز 11 نقطة

6- المرج 11 نقطة

7- هليوبوليس 10 نقاط

8- الطيران 9 نقاط

9- طوخ 9 نقاط

10- بطا 8 نقاط

11- بهتيم 8 نقاط

12- المطرية 8 نقاط

13- قها 6 نقاط

14- اسكو 5 نقاط

15- النصر للتصدير 4 نقاط

16- سبورتنج كاسل 4 نقاط

17- القومي دون نقاط