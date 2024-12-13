مدرب بيراميدز يتحدث عن مواجهة الترجي وموقف إيجولا

الفجر الرياضي
يورتشيتش
يورتشيتش

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الفريق على أتم جاهزية واستعداد لملاقاة الترجي التونسي في قمة مباريات المجموعة، مشددا على أهمية اللقاء كونه يقام خارج الأرض ومع فريق قوي صاحب خبرة طويلة في القارة الأفريقية وأمام جماهيره، وكونه يحدد صدارة المجموعة فإنه يكتسب الكثير من الأهمية.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

مدرب بيراميدز يتحدث عن مواجهة الترجي

أوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق استعد جيدا للقاء بعد الوصول قبل أيام من مالي إلى تونس مباشرة، وتعافى كثيرا المصابون من نزلات البرد التي ضربت الكثير من رحلة مالي للقاء دجوليبا وهناك بعض الغيابات، ولكنه يثق في جميع لاعبيه وقدرتهم على تقديم مواجهة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية في تونس نظرًا لأهمية اللقاء.

txt

هل يتخطى الأهلي عقبة باتشوكا المكسيكي غدًا ويصل إلى ريال مدريد؟ (تفاصيل)

txt

الأهلي بالتيشيرت الأحمر والشورت الأسود في مواجهة باتشوكا

المدير الفني أوضح بيراميدز رغم أنه فريق حديث العهد مقارنة بالترجي إلا أنه ولد كبيرا وأثبت نفسه محليا وقاريا، وسيعمل بكل تأكيد على الفوز في تونس رغم قوة المنافس وصعوبة المواجهة والجماهير الكبيرة المنتظر حضورها في ملعب رادس.

المدرب أكد أن بيراميدز من الفرق التي تتعامل مع الأمور والمنافسين حتى مع قوتهم بتغيير طريقة اللعب ولكنه يركز أكثر في فريقه وتجهيزه للمواجهة الهامة، ولديه ثقة كبيرة في أن الفريق الذي سيرتكب الأخطاء الأقل هو الذي سيحقق الفوز في النهاية، وبالتالي لا بد من التركيز بنسبة ١٠٠٪؜ طوال أحداث اللقاء وحتى لا تحدث أي أخطاء.

وحول سؤال عن موقف النيجيري صديق إيجولا من اللقاء قال يورتشيتش إن اللاعب رغم وجوده في تونس إلا أنه غير متاح للمباراة لعدم قيده في القائمة انتظارا لفتح باب القيد مستقبلا ولكن وجوده جاء للحفاظ على لياقته وليكون جاهزا للقاءات المقبلة.

الترجي التونسي الترجي الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المؤتمر الصحفي بيراميدز دوري الابطال دور المجموعات كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز يورتشيتش مواجهة الترجي نادي بيراميدز نادي الترجي

مواد متعلقة

الزمالك يختتم تدريباته غدًا السبت استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

نجم الأهلي يرفض الانتقال إلى بيراميدز.. وهكذا كان رده
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الزمالك وزيزو في رحلة التتويج بجوائز الأفضل في إفريقيا

عاجل.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فاليكانو

سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا

ألمانيا: الوقت غير مناسب للحديث عن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز

فوز التنمية وشبان الفشن بالجولة 4 بالقسم الرابع ببنى سويف

خطوة غير متوقعة في ظل علاقات متوترة.. ترامب يدعو شي جين بينغ لحضور حفل التنصيب

رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2025.. أجمل العبارات للتعبير عن الأمنيات