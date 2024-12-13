قبل مواجهة باتشوكا.. الأهلي يسعى للانتصار الثالث أمام أندية المكسيك

ينتظر النادي الأهلي، موقعة مرتقبة أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، والتي تجمعهم في دور نصف نهائي بطولة كأس الانتركونتننتال.

ووصل الأهلي لدور نصف نهائي بطولة كأس الانتركونتننتال بعد الفوز على حساب العين بثلاثية نظيفة في المواجهة التي أقيمت في شهر أكتوبر على ستاد القاهرة بينما ضمن باتشوكا التأهل عقب الفوز على حساب بوتافوجو البرازيلي.

الأهلي يبحث عن زيادة انتصاراته أمام أندية المكسيك

واجه المارد الأحمر أندية المكسيك 5 مرات حقق فيها انتصارين فقط أمام كلا من مونتيري عام نسخة 2021-2022 في مونديال الأندية، وكلوب أمريكا في نسخة 2006-2007.

أولى المواجهات أمام أندية المكسيك

مواجهة الأهلي كلوب أمريكا المكسيكي كانت هي الأولى التي جمعت المارد الأحمر بالأندية المكسيكية والتي نجح فيها محمد أبو تريكة في تسجيل ثنائية والحصول على الميدالية البرونزية في مونديال العالم للأندية.

بينما كانت المواجهة الثانية أمام باتشوكا عام 2008 والذي سقط فيها الأهلي مهزوما برباعية مقابل هدفين في مباراة امتدت للأوقات الإضافية ليتأهل النادي المكسيكي لدور نصف النهائي.

مونتيري المنافس الأكبر

مونتيري المكسيكي كان المنافس الأكثر تكرارا في تاريخ المارد الأحمر حيث شهدت المواجهة الأولى في نسخة 2012 خسارة المارد الأحمر بثنائية ليتواجد في المركز الرابع.

وفي عام 2013 نسخة مونديال الأندية في المغرب كانت شاهدة على الهزيمة الأكبر للنادي الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد لتكون أكبر الهزائم في تاريخ الأهلي ويتواجد في المركز الخامس.

لكن عقب 10 أعوام تكررت المواجهة بين الفريقين والذي سجل فيها محمد هاني هدف الفوز والتأهل لدور نصف النهائي.

فهل يكسر الأهلي العقدة وينتصر أم تستمر انتصارات أندية المكسيك ؟