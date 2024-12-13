أموريم يكشف حقيقة تواصله مع مانشستر سيتي لخلافة جوارديولا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أنه لم يتحدث مع مانشستر سيتي ليصبح خليفة بيب جوارديولا، قبل تجديد المدرب الإسباني لعقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أموريم ينفي حديثه مع مانشستر سيتي

وتحرك مانشستر يونايتد سريعًا لتعيين أموريم بعد إقالة إريك تن هاج أواخر أكتوبر الماضي، عندما ارتبط اسمه بتدريب مانشستر سيتي وسط عدم يقين بمستقبل جوارديولا مع الفريق.

وحقيقة أن هوغو فيانا، مدير كرة القدم في سبورتنج، سيتولى نفس المنصب في مانشستر سيتي الصيف المقبل، أضاف بُعدًا إضافيا، لكن أموريم أصر على أن تدريب مانشستر يونايتد كان طموحه الوحيد.

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وعند سؤاله عما إذا كان أجرى محادثات بشأن إمكانية الانضمام لمانشستر سيتي في أي وقت، قال أموريم: لا أبدًا. كان هذا هو خياري الوحيد، عندما بدأت المفاوضات مع مانشستر يونايتد، لم يكن لدي أي شك لأنه بالفعل كان لدي شيء يجول بخاطري بأن هذا قد يكون احتمالًا.

وأردف: الحديث مع مانشستر سيتي أو هوغو فيانا؟ لا يوجد أي شيء حول هذا الموضوع.

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