مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في بطولة كأس إنتركونتيننتال

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.. يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة نارية أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، حيث يسعى النادي الأحمر لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا. وتُقام المباراة على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتعد هذه المباراة فرصة تاريخية للأهلي لتقديم إنجاز كبير في مشاركته الأولى بهذه البطولة.

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مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في بطولة كأس إنتركونتيننتال

استعدادات فريق الأهلي للمباراة

وأنهى فريق الأهلي مرانه الختامي لمباراة باتشوكا، والذي حضره وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقًا لقواعد البطولة. وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية وفنية تحت إشراف الجهاز الفني، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. وحرص حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، على حضور مران الفريق لدعمه وتحفيزه قبل المباراة.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

تنطلق مباراة الأهلي وباتشوكا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت، الموافق 14 ديسمبر 2024. وتُقام المباراة على ملعب 974، ويأمل الفريق المصري في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد على استاد لوسيل مساء الأربعاء المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، بما في ذلك مباراة الأهلي وباتشوكا. وسيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة بحضور نخبة من نجوم كرة القدم.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس القطرية أنه تقرر بث مباراة الأهلي وباتشوكا عبر القنوات التالية أيضا:-

1- قناة beIN Sports HD2 على الهواء مباشرةً.

2- قناة beIN Sports HD2 English.



3- تذاع مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، عبر قناة الكأس القطرية HD5 وذلك بتعليق خليل البلوشي.

التردد الخاص بقناة بي إن سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تردد القناة: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

بجودة: HD

قائمة الأهلي المشاركة أمام باتشوكا

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر قائمة الفريق التي ستخوض مباراة نصف النهائي، وضمت القائمة اللاعبين:

محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خالد عبدالفتاح، عمر كمال، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود كهربا

أكرم توفيق، وسام أبوعلى، بيرسي تاو، رضا سليم، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري

عمرو السولية، يحيى عطية الله، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، إمام عاشور، عمر الساعي، مصطفى أبوالخير، طاهر محمد طاهر، سمير محمد، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، محمد عبدالله

تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا في بطولة كأس إنتركونتيننتال

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام باتشوكا المكسيكى مكونا من: