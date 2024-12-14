مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الاسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر العديد من جماهير كرة القدم العالمية وخاصة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتنطلق العديد من المباريات اليوم السبت 14 من الشهر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الاسباني 

اليكم اهم مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر:

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موعد مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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  • إسبانيول ضد اوساسونا في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة.
  • جيرونا ضد مايوركا في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.
  • سيلتا فيغو ضد اشبيلية في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
  • ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

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