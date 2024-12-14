مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

ينتظر العديد من جماهير كرة القدم العالمية وخاصة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتنطلق العديد من المباريات اليوم السبت 14 من الشهر الجاري.

إليكم أهم مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر:

إسبانيول ضد اوساسونا في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة

جيرونا ضد مايوركا في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة

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نشرة منتصف اليوم.. إصابة حمدي فتحي وقائمة ريال مدريد لنهائي الإنتركونتيننتال وتصريحات كولر والشناوي

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تصريحات الشناوي عن مواجهة باتشوكا وهدف اللعب أمام ريال مدريد

سيلتا فيغو ضد اشبيلية في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة 

ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة

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