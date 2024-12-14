أشرف صبحي يهنئ مجلس الإدارة الجديد لاتحاد القوس والسهم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة الاتحاد المصري الجديد للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين بعد فوزه بالتزكية في الجمعية العمومية.

أشرف صبحي يهنئ مجلس الإدارة الجديد لاتحاد القوس والسهم

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالًا بالعميد هاني حسين ووجه له التهنئة على الفوز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد وتمنى له التوفيق في مهمته المقبلة.

وفي نفس الوقت أجرى الدكتور أشرف صبحي اتصالًا هاتفيًا بالدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد السابق للقوس والسهم وأشاد بالجمعية العمومية للاتحاد ووجه له الشكر على ما قدمه في الفترة الماضية.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للقوس والسهم اعتمدت فوز قائمة العميد هاني حسين برئاسة مجلس الإدارة بالتزكية لمدة أربع سنوات مقبلة.

وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد القوس والسهم حضور 6 هيئات رياضية لها حق الانتخاب والتصويت وهم: "نادي طلائع الاسطول، ونادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب، ونادي وادي دجلة، ونادي طلائع الجيش ونادي فروسية الحرس الجمهوري ونادي المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية".

txt

الخطيب يحذر لاعبي الأهلي قبل لقاء باتشوكا.. تفاصيل

txt

ظهور أول لهذا اللاعب.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا

و حسم العميد هاني حسين رئاسة الاتحاد المصري بالتزكية بعدما لم يتقدم أي مرشح آخر بأوراق ترشحه على هذا المنصب.

وفي العضوية حسم المقاعد كل من: “ريهام سويلم وأحمد سامح وأحمد رضا وأحمد حلمي قورة وخالد ذكي محرز والمعتز بالله محمد".

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم من رئيس و6 أعضاء، مع استمرار الدكتور علاء جبر بصفته الدولية.

وتم التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، بالإضافة إلى اعتماد الميزانية عن العام المالي المنتهي، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

إدارة الاتحاد المصري أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب اشرف صبحي الاتحاد المصري للقوس والسهم الاتحاد المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة

مواد متعلقة

باولو كامبوس لـ "الفجر الرياضي": الأهلي قادر على تخطي عقبة باتشوكا ومواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الانتركونتيننتال

كأس التحدي.. 5 غيابات في صفوف الأهلي أمام باتشوكا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × فولهام بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز