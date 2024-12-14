حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة الاتحاد المصري الجديد للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين بعد فوزه بالتزكية في الجمعية العمومية.

أشرف صبحي يهنئ مجلس الإدارة الجديد لاتحاد القوس والسهم

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالًا بالعميد هاني حسين ووجه له التهنئة على الفوز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد وتمنى له التوفيق في مهمته المقبلة.

وفي نفس الوقت أجرى الدكتور أشرف صبحي اتصالًا هاتفيًا بالدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد السابق للقوس والسهم وأشاد بالجمعية العمومية للاتحاد ووجه له الشكر على ما قدمه في الفترة الماضية.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للقوس والسهم اعتمدت فوز قائمة العميد هاني حسين برئاسة مجلس الإدارة بالتزكية لمدة أربع سنوات مقبلة.

وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد القوس والسهم حضور 6 هيئات رياضية لها حق الانتخاب والتصويت وهم: "نادي طلائع الاسطول، ونادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب، ونادي وادي دجلة، ونادي طلائع الجيش ونادي فروسية الحرس الجمهوري ونادي المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية".

و حسم العميد هاني حسين رئاسة الاتحاد المصري بالتزكية بعدما لم يتقدم أي مرشح آخر بأوراق ترشحه على هذا المنصب.

وفي العضوية حسم المقاعد كل من: “ريهام سويلم وأحمد سامح وأحمد رضا وأحمد حلمي قورة وخالد ذكي محرز والمعتز بالله محمد".

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم من رئيس و6 أعضاء، مع استمرار الدكتور علاء جبر بصفته الدولية.

وتم التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، بالإضافة إلى اعتماد الميزانية عن العام المالي المنتهي، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.