سجل مواجهات الزمالك القارية ضد الأندية المصرية.. إخفاقات متكررة وانتصارات محدودة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب عشاق كرة القدم المواجهة المصرية النارية بين ناديي الزمالك والمصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في تمام التاسعة مساء غدًا الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم معهما بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

ويتساوى الزمالك والمصري البورسعيدي في رصيد النقاط بواقع 4 نقاط لكل منهما، فيما يأتي خلفهما بلاك بولز وإنيمبا وجمع كل منهما نقطة وحيدة في الجولتين الماضيتين.

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تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية المصرية

وقبل مواجهة المصري يمتلك الزمالك تاريخًا كبيرًا من المواجهات المثيرة ضد الأندية المصرية في البطولات القارية المختلفة سواء دوري الأبطال أو السوبر والكونفدرالية أيضًا.

والتقى الزمالك في 14 مواجهة سابقة مع الأندية المصرية في البطولات الأفريقية المختلفة، حقق الفارس الأبيض انتصارين، وخسر 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات منها مباراتين حسمها لصالحه بركلات الترجيح.

وجاءت مواجهات الزمالك ضد 3 أندية مصرية بالبطولات الإفريقية المختلفة وهي (الأهلي 11 مباراة – فيوتشر مباراتين – المقاولون العرب 1 مباراة) نتائجها كالآتي:

الأهلي

تقابل الزمالك مع غريمه الأهلي في 11 مباراة سابقة بالبطولات القارية، فاز المارد الأحمر في 6 مباريات، مقابل انتصار وحيد للفارس الأبيض وحسم التعادل 4 مباريات.

أول مواجهة قارية للزمالك ضد الأندية المصرية كانت 
ضد الأهلي في كأس السوبر الإفريقي 1994 في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وحقق أبناء ميت عقبة الفوز بهدف نظيف سجله أيمن منصور ليتوج باللقب القاري.

تجدد الصدام بين القطبين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005، حيث فاز الأهلي في مباراة الذهاب 2-1، وكرر المارد الأحمر انتصاره في الإياب بثنائية نظيفة.

وتكررت المواجهة بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2008، فاز المارد الأحمر 2-1 ذهابًا. وانتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وفي دوري أبطال إفريقيا 2012، التقى الزمالك والأهلي في دور المجموعات، وفاز الفريق الأهلاوي 1-0 في الجولة الثانية، فاز الأهلي 1-0، بينما تعادلا في الجولة السادسة 1-1.

كما التقى القطبين في دور المجموعات لدوري الأبطال 2013. في الجولة الأولى، تعادلا 1-1، بينما في الجولة الخامسة، حقق الأهلي فوزًا كبيرًا 4-2.

آخر مواجهة أفريقية جمعت القطبين كانت في النسخة الماضية من بطولة السوبر الإفريقي وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 قبل أن يحسم الفارس الأبيض اللقب بركلات الترجيح.

المقاولون العرب

جمعت الزمالك مواجهة وحيدة مع فريق المقاولون العرب في السوبر الإفريقي عام 1997 وانتهت بالتعادل قبل أن يتفوق الفارس الأبيض بركلات الترجيح ويحصد لقب البطولة القارية.

فيوتشر

التقى الزمالك مع فريق مودرن فيوتشر (مودرن سبورت) في الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية في نسخة الموسم الماضي وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفارس الأبيض 2-1، فيما حسم التعادل 1-1 نتيجة لقاء الإياب.
 

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