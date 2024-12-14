عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال | مفاجئات بالجملة

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتنينتال المقامة حاليا في قطر.

ومن المقرر أن يتأهل الفريق الفائز بالمباراة إلى الدور النهائي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام باتشوكا المكسيكي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبوعلي - طاهر محمد طاهر.

ويجلس على دكة البدلاء:

حمزة علاء - مصطفى مخلوف - خالد عبدالفتاح - يوسف أيمن - كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - أشرف داري - عمرو السولية - محمد مجيد أفشة - كريم نيدفيد - عمر الساعي - سمير محمد كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا