بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فولهام، بهدفين لمثلهما، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أنفليد معقل الريدز.

أحداث مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

استهل لاعبو فريق فولهام الشوط الأول، بفرض السيطرة والضغط الهجومي على لاعبي ليفربول على عكس المتوقع.

وباغت لاعبو فولهام فريق ليفربول، بتسجيل هدف مبكر عند الدقيقة 11 من الشوط الأول بأقدام أندرياس بيريرا، بأسيست من روبنسون.

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وحصل اللاعب أندرو روبرتسون مدافع فريق ليفربول على بطاقة حمراء عند الدقيقة 17، بسبب تدخله على لاعب فولهام.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد فولهام، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك كودي جاكبو مهاجم فريق ليفربول، هدف التعادل في شباك فولهام، في الدقيقة 47 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وأضاف رودريجو مونيز الهدف الثاني لصالح فريق فولهام، في الدقيقة 76 بأسيست من روبنسون.

وسجل دييجو جوتا نجم فريق ليفربول، هدف التعادل الثاني في مرمى فولهام، خلال الدقيقة 86 من تمريرة داروين نونيز.

وانتهت أحداث مباراة ليفربول ضد فولهام، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الريدز إلى صدارة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 36 نقطة، ويتواجد فولهام تاسعا بواقع 24 نقطة.

أحداث مباراة ليفربول الدوري الانجليزي الشوط الثانى الشوط الأول رودريجو مونيز

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