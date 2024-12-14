نابولي يحقق فوزا صعبا على اودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
نابولي
نابولي

حقق نادي نابولي فوزا كبيرا وصعبا على نظيره فريق اودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد فريولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

ملخص مباراة نابولي واودينيزي

وبدأت أحداث مباراة نابولي واودينيزي برتم سريع وكان نابولي قريب من الهدف الأول ولكنه لم ينجح وأهدر توفان ضربة جزاء لاودينيزي في الدقيقة 22 وسجل توفان الهدف الأول في الدقيقة 23 وحاول نابولي التعادل وانتهى الشوط الأول 1/0.

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تشكيل نابولي الرسمي أمام اودينيزي في الدوري الإيطالي

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وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل لوكاكو التعادل لنابولي في الدقيقة 50 وعاد جيانيتي بالثاني بالخطأ بمرماه في الدقيقة 77 وسجل انجويسا الهدف الثالث في الدقيقة 81 صنعه له سيميوني وانتهت المباراة 3/1.

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