بعثة الزمالك تغادر إلى الصين للمشاركة في كأس العالم للأندية لسيدات الكرة الطائرة

الفجر الرياضي
فريق الزمالك لكرة
فريق الزمالك لكرة الطائرة سيدات

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك " سيدات" مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى الصين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

بعثة الزمالك تغادر إلى الصين للمشاركة في كأس العالم للأندية

وتترأس نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

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والجدير بالذكر، أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى بجانب فرق: "  تيانجين بوهاي بانك الصيني - جيرداو ميناس البرازيلي - فيرو فولي ميلان الإيطالي".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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